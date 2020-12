Eesti Naisõigusluse tuline eestvõitleja Marie Reisik: EESTI NAINE POLE TÄIEÕIGUSLIK! Tõnis Erilaid , täna 09:36 Jaga: M

Eesti naisliidu juht Marie Reisik. 1926 Foto: Eesti rahvusarhiiv

Oli 1906. aasta august, kui algaja juuratudeng Peeter Reisik kirjutas 19aastasele Kilingi-Nõmme jõuka linakaupmehe tütrele Marie Tammanile, kellega ta oli hakanud äsja kurameerima: „Ma austan teid, kui mõistlikku naisliikumisest osavõtjat, kes asjast aru saades, täiesti õige ja elujõulise otsuse peale on tulnud, et naisliikumine rumalus on ja naisterahvastele tegelikult enam mingisuguseid õigusi tarvis ei ole. Teie ei öelnud seda muidugi mitte nii selgelt välja, aga oma mõttekajastuste abil tulin sellele otsusele...“ Reisik ei mõistnud oma tulevast naist üldse. Mariest sai Eesti naisliikumise eestvedaja ning tulihingeline võitleja nende õiguste eest. Mis muidugi oli meeste juhitud alalhoidlikus ühiskonnas tol ajal raske kui mitte suisa võimatu.