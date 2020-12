FOTOLAEGAS | Oh neid kaugeid nääre! 

Tänavu tulevad pühad teisiti, suurte pidude ja kogunemise keeluga. Oleme ettevaatlikud ja tähelepanelikud, haiguse kahtluse puhul jätame ka lähemad pereliikmed külastamata. Aga kusagilt peame ju ikkagi rõõmu leidma, muidu läheb olemine kurvaks!

Hea uudis on see, et meil on alles veel meie mälestused, fotoalbumid, mõnel juhul ka vanad päevikud. Mis oleks, kui otsiksime välja oma lapsepõlve jõuludega seotud pildid, mis olid tol ajal tehtud muidugi ajastule kohaselt nääripidudel? Milline te seal olite? Milline oli näärivana? Noortel võib olla huvitav seda vaadata.

Tiiu toimetuse naised tegid oma albumites selle inventuuri juba ära. Siin leheküljel saate näha, millised olid meie lapsepõlve jõulud või näärid. Igaühe hingesopis elab see väike laps ju kusagil edasi – elu lõpuni!

Reklaamitoimetaja Kristel Ehavald: «Minu vanemad töötasid Kurista metsamajandis ja seal korraldati alati ka laste nääripidu. Pilt on tehtud umbes 1979. aastal, olen seal arvatavasti kaheksa-aastane. Mul on seljas vene rahvarõivakleidike, sest enne pakisaamist oli esinemine - tantsisime laval, käes punased rätikud, ja laulsime venekeelset kasekese laulukest. Minul on kommipakk juba kätte saadud, siin olen toeks kaks aastat nooremale õele Tairele, kes ei julge üksi näärivana juurde minna. Kodus peeti meil peale nääride ka jõule. Kaua aega arvasin, et laste juures käibki kaks eraldi tegelast – jõuluvana, kel on punane mantel, ja näärivana, kelle kuub on sinine.» Foto: Erakogu

Toimetaja Liisi Seil: «Mina olen see pisike tüdruk, kes seisab pildi keskel ja vaatab küsiva näoga pakiandmist pealt. Neid pilte, kus ma erinevate laste kõrval näärivana ees seisan ja kingitust ootan, on tegelikult terve seeria. Ilmselt oli mu pakiootus nii suur, sest see oli ikkagi üks elu esimesi nääre. Arvan, et olen pildil aastane või kahene, sestap ma ise sellest üritusest midagi ei mäleta. Pidu oli korraldatud minu ema töökohas, Viljandi arvutusjaama saalis. Väike kootud kleidike, mida ma seljas kannan, on mul aga elavalt veel praegugi silme ees – seda hoiti kodus kaua aega lasteriiete hulgas alles.» Foto: Erakogu