Eesti FOTOLAEGAS | Kes siis ei mäleta seda kuulsat lumelinna! Liisi Seil , täna 11:59

1981. aastal hakkas lumelinna kiri kaugelt silma ja sellele võis isegi otsa ronida. Foto: Jaan Rõõmus / ERR

Suur tänu ilmataadile, kes on tänavu saatnud suure hulga lund meie talve valgustama! Viimastel aastatel on ju maa püsinud must ja hanged muutunud harulduseks. Aga kunagi olid ajad, kui lund sadas igal talvel ja kuhjad püsisid kevadeni. Oh seda möllu, mis laste kelgumägedel toimus!