Eesti Johannes Üksi: ühe unustatud eestlase lugu Tõnis Erilaid , täna, 18:48

Näitleja Johannes Üksi Foto: Eesti teatri- ja Muusikamuusuem

„See oli must kast, umbes jalg maad pikk, pool jalga lai, mille mõlemal pool küljel olid pikad kepid. Neist hoidis kurat kinni. Ja kohe oli mul teadmine, et seal sees on põrgu tuli, millega minu vaimu põletama hakatakse. Need olid meeleheitlikud silmapilgud, kui kurat selle kasti minu jalataldade vastu pani. Hing karjus ja sellega ühes ka keha,“ kirjutab Johannes Üksi palavikulises hoos oma osalt autobiograafilist juttu „Viirastused ja vaimud“, mille Postimees 1923. aasta alul kuue pika joonealusena avaldab. Koos ülamärkusega „(kirjutatud) Tartu ülikooli närvihaiguste kliinikus“.