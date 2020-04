MINEVIKUHETK | 22. aprill: raevunud Hitler tunnistas avalikult sõja kaotamist 

Kuigi juba vähemalt kaks aastat varem oli selge, et Natsi-Saksamaa ei suuda liitlaste vägedele kaua vastu seista, tunnistas Adolf Hitler alles 1945. aasta aprillis, et Saksamaal pole kuidagi võimalik II maailmasõjast võitjana välja tulla. Natside üks juhtfiguure Heinrich Himmler ei suutnud veenda Suurbritanniat ja Ameerika Ühendriike, et need ühendaksid jõud Saksamaaga neid kõiki ähvardava Nõukogude Liidu ohu vastu.

Vihane ning viimse lootuse kaotanud Hitler süüdistas oma kindraleid ja tunnistas kõigile Berliini alla punkrisse varjunud natsidele, et sõda on kaotatud. Ta kinnitas, et jääb viimase hetkeni Berliini ning sooritab lõpus enesetapu, mis pidi olema tema ainsaks pääseteeks. Kaheksa päeva hiljem lasigi natsipartei esimees endale kuuli pähe, olles eelnevalt tsüaniiditableti alla neelanud. 8. mail teatasid Saksa väed lõplikust tingimusteta alistumisest.