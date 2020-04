MINEVIKUHETK | 21. aprill: müütilised kaksikvennad rajasid Rooma linna 

Rooma rajamise kohta on läbi ajaloo levinud mitmeid müüte. Levinuim neist on kahe kaksikvenna – Romuluse ja Remuse – lugu. Kaksikud olid väidetavalt müütilise Alba Longa linna kuninga Numiluse tütre Rhea Silvia pojad. Kui Rhea onu Amulius trooni hõivas, käskis ta naisel Vesta neitsiks hakata, et too ei saaks uue kuningaga konkureerivaid troonipärijaid sünnitada. Legendi järgi viljastas sõjajumal Mars Rhea, kes peagi kaksikutest pojad sünnitas. Amulius käskis oma teenritel poisid Tiberi jõkke visata, kus nood hukkuma pidid. Nii aga ei juhtunud ning kaksikud uhtusid Palantinuse künka jalamile. Nad oleksid hukkunud, ent neid päästis emahunt, kes poisse imetas.