Mis toimus meil 1962. aastal? Legendaarne liköör, luulekassett ja hurmavad itaallased 

Estonia kontserdisaal on 22. novembril pilgeni rahvast täis, sest lavale astub ülipopulaarne Itaalia kollektiiv – Marino Marini estraadikvartett. Need, kes kontserdisaali ei mahu, kogunevad mõne tuttava teleriomaniku juurde, et vaadata suursündmuse ülekannet Eesti Televisioonist.