Maailm PEDOFIILIA PAKISTANIS: islamivaimulikud vägistavad vaeseid koolilapsi Toimetas Juhan Mellik , täna, 14:44 Jaga: M

Islamikool Pakistanis Karachis. Ükski võim ei kontrolli, mis suletud uste taga tegelikult toimub. Foto: EPA/Scanpix

Uurimus näitab, et paljud islamikoolid Pakistanis maadlevad probleemiga – pedagoogide seas leidub ohtralt lasteahistajaid. Eriti puudutab see riigi vaesemaid lapsi, kes õpivad koolitarkust just peamiselt usukoolides.