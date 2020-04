Fotomuuseumi vanemkoguhoidja: meie esimene röntgenfotode tegija suri kiiritustõppe  

Tallinna vanalinnas endise Raevangla nagisevate põrandatega ruumides töötav mees saab päevad läbi kanda valgeid kindaid ja teha tööd ilma kella vaatamata, sest aeg näikse lausa lendavat. 1980. aastal asutatud fotomuuseumi vanemkoguhoidja Tanel Verk on alles 34-aastane, kuid oma 12-aastase töökogemusega on ta muuseumi staažikaim töötaja.

Tema silmad löövad fotondusest rääkides lõkkele, ta teeb oma unistuste tööd 200 000 foto keskel. Õppinud fotograafina armastab ta ka ise elu läbi kaamerasilma jäädvustada, kuid fotode ilmutamiseks eelistab kasutada ajaloo hõlma vajunud võtteid ning esiisade kombel pimikutes nikerdada. Verk piidleb oma sadu aastaid enne tema aega ehitatud tööruumi valget kiviseina ja lubab selle tulevikus fotosid täis panna. Koduseinad olevat tal aga juba sellises seisus, et seal enam fotode alt tapeeti ei paista.

Millist neist paberitest on kõige lihtsam koguda: marke, fotosid või raha?

(Jääb sekunditeks vait ja hakkab siis naerma.) Väga hea küsimus! Ma arvan, et asjahuvilistel on oma huviala kõige lihtsam koguda. Füüsiliselt võtavad küll margid kõige vähem ruumi, aga kui need ei huvita, siis on neid ka üsna tüütu kokku korjata. Iga koguja (või siis koguhoidja) töötab ikkagi oma huvialast lähtuvalt. Nagu mina töötan fotomuuseumis. Ja olgu see kogu nii suur kui tahes, nõudku nii palju ruumi või häid hoiutingimusi kui tahes, on kindlasti suur rõõm, kui mõni pärl veelgi lisandub.

Millal teie kogumishuvi algas ja kuidas sai töökohaks fotomuuseum?

Minu muuseumiteekond sai alguse juba siis, kui ma alles Tallinna sidekoolis fotograafiks õppisin. Juhuse tahtel võttis Eesti teatri- ja muusikamuuseumi tollane direktor mind kooli kõrvalt sinna fotospetsialisti-koguhoidjana tööle. Ma jõudsin seal töötada kaks ja pool aastat ning sel ajal tekkiski mul süvendatud huvi fotoajaloo ja fototehnoloogiate vastu. Muusika ja teatritegelaste fotodega töötades avastasin, et mulle oli palju põnevam see, mis lugu seisab nende fotode taga. Kes need portreed pildistas? Millist tausta, valgust või fotomaterjali jne pildistades sada aastat tagasi kasutati?