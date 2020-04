KUI MAAILM VÕITLES SURMAGA: 1918. aasta "Hispaania taud" võis puudutada iga neljandat ja tappa iga 20. inimese Maal 

1918. aasta kevadel hakati Eestiski rääkima uudsest, seniolematult plahvatusliku levikuga haigusest. Esialgu ei peetud seda tuulerõugetest ohtlikumaks – siis veel ei teatud, et haiguspuhang, mis nakatab kuni veerandi Maa elanikest ja viib endaga kaasa iga kahekümnenda, kujuneb ajaloo suurimaks epideemiaks, mida hakatakse sadakond aastat hiljem nimetama kõigi pandeemiate emaks.

Ette rutates tuleb tunnistada, et selle A-tüüpi gripi pandeemia areng oli praegu toimuvaga ehmatavalt sarnane, paralleelide tõmbamiseks leiab põhjusi piisavalt. Kui milleski erinevusi leiab, siis eelkõige konkreetsete riikide levikudünaamikas ja leviku kiiruses üldiselt. Ravivõtetes ja ennetusmeetmetes on neid ehk isegi vähem. Sada aastat hiljemgi pole suudetud viiruste vastu kindlat rohtu leida.

Esimesed teated uue haiguse kohta tulid üle Saksamaa Madridist mai lõpus. „Nagu Saksa lehtedele säält teatatakse, laguneb haigus imekiirelt laiali, nõnda et seni juba 30 prots. elanikka haigeks on jäänud, ka kuningas, ministrid ja palju kõrgemaid ametnikka. Raudteed ja tramvaid seisavad täiesti, ka teatrid ja igasugu lõbustuskohad on kinni,“ vahendas ajaleht Maaliit 1. juunil. Kokku räägiti seal kaheksast miljonist haigestunust. 3. juulil suleti Hispaania piir määramata ajaks.

Vahelepõikena võib öelda, et tegelikult oleks ilmselt ülekohtune kirjeldada Hispaaniat pandeemia hällina. Mitu uurimust kinnitab, et samasugusesse haigusse olid sajad noormehed USA-s Kansases asuvas Camp Funstoni sõjakoolis haigestunud juba märtsis.

Tingimisi sai uus haigus algul nimeks nohupalavik. Püüti oletada, mis selle taga tegelikult on. Kuigi 1889. aasta katkupuhang Hispaanias oli alanud samal moel, leiti, et katk see ilmselt siiski ei ole. Küll aga arvati, et tegemist võib olla Vahemere maades levinud Malta või denguepalaviku puhanguga.