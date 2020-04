Nõukaaegne sõidujagamine: autostopiga Riiga, Jaltasse ja Moskvasse 

„Autostopp, autostopp, igal masinal on stopp …“ laulis ansambel Laine 1965. aastal filmis „Autostopp“. Kapitalistlikus maailmas muutus pöidlaküüt 1960. aastate vastukultuuri üheks sünonüümiks. Üllatuslikul kombel hakkasid sarnased tuuled samal ajal puhuma ka raudse eesriide taga. Autostopi nime kandnud süsteem teenis õilsat eesmärki: sotsialistlik inimene saagu soodsalt mööda oma hiiglaslikku kodumaad ringi reisida!

„Autostopist kirjutasid kõik ajalehed,“ meenutab kirjanik Olev Remsu, kuidas ta esimest korda uudsest reisimisvõimalusest kuulis. Rääkisid ka kõik sõbrad ja tuttavad.

Süsteem töötas järgmiselt: soovijad said ametiühingute juures töötavate turisminõukogude juurest terve pataka talonge. Samuti märkmiku, mille kaanel ilutses suurelt kiri „Autostopp“. Sedasama märkmikukaant kõrgel õhus viibutades võis minna maantee äärde autosid püüdma. Remsu rõhutab, et rangelt võttes ei saanud seda tegevust üldsegi nimetada „hääletamiseks“ ega „pöidlaküüdiks“. „Seda kutsuti „juhuka püüdmiseks“,“ korrigeerib ta. Ja see tähendas muidugi pea alati veoautosid, sest isiklik sõiduvahend jäi tavalisele inimesele sel ajal veel kättesaamatuks unistuseks.

Miks aga pidanuks oma tolmust MAZ-i raskeveoautot tüüriv autojuht lapseohtu võõraid seiklejaid enda kabiini tahtma? Aga sellepärast, et iga ühiselt läbitud kümne kilomeetri eest teenis sohver endale ühe talongi ja koos sellega hääletaja taskust kaks kopikat. „Ametlik vanusepiir oli kuusteist, aga mina käisin sõitmas, kui olin juba neliteist. Õnnestus natuke sobi teha,“ muigab kirjanik, kes rändas varateismelisena nõndaviisi risti-põiki läbi terve Eesti. Pärast kümnendat klassi küpses tal koos sõber Jüri Adamsiga hoopis ambitsioonikam plaan: võtta ette tiir mööda kodumaad selle sõna palju laiemas tähenduses.

Autojuhte ahvatlesid auhinnad

Tartu, Kiiev, Odessa, Jalta, Moskva – need olid vaid mõned linnad, mis nende marsruudile jäid. Kaasas ainult kaks telki ning loomulikult patakas autostopi talonge. Enne tuli veel vanemate ning perekonnaga piike murda: kuidas sa ikkagi lased kaks nõnda noort poissi omapäi mööda maailma uitama? „Aga meie vimm jäi peale!“ naerab Remsu.