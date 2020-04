Talunaise piim mõisalapse veres: parimad ammed tulid küladest 

Ammed etendasid Eesti- ja Liivimaa parunite peredes võtmetähtsusega rolli: tänu nendele ei pidanud mõisaprouad ennast rindadega oma laste külge aheldama ja said peent elu edasi nautida. Kahtlused kõlasid siiski juba tollastel aegadel: kui õige ja tervislik on ikkagi lasta võõral naisel omaenda ihuvilja imetada?

Marta teadis liigagi hästi, mis tunne on magada külmal kivipõrandal, moe pärast pehmenduseks külje all vaid mõned luitunud nartsud. Ta oli sellega juba ammu nii ära harjunud, et ei osanud väga kurtagi. Vähemalt tajus ta inimlikku soojust, mis tulvas kohe tema kõrval seisvatest hällidest, kus magasid mõisahärra kümnekuused kaksikud Hugo ja Oliver.

Marta teenis leiba nimelt ammena ja temasugustele polnudki 18. sajandi Liivimaal nähtud ette paremat kohta kui ase lastetoa põrandal. Nagu kirjutab ajaloolane Ulrike Plath, jätsid vanemad ainult harvadel juhtudel väikesed lapsed amme koju.

„Arusaam, et lapsi rinnapiimaga toita sobib vaid maarahvale, mitte aga saksa naistele, oli üldlevinud nii aadli kui ka saksa keskklassi hulgas,“ tõdeb Plath oma uurimuses „Emad, ammed ja korsetid: Balti naised biidermeieri ajal“. Selle üle, kust säärane uskumus täpselt pärineb, võib vaielda. Ühelt poolt kehtis kõrgemast soost daamidele ootus, mille järgi on nende peamine ülesanne kinkida oma härrale võimalikult palju järeltulijaid, paratamatult kippus juba olemasolevate imetamiseks selle kõrvalt aega nappima. Teisalt, nagu ütleb ka Plath, võib ammede populaarsuse taga aimata verisulis soolise võrdõiguslikkuse algeid. Samuti soovi mitte jääda kõrvale seltskondlikust elust.