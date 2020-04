VILLU KANGURI KULTUSRAAMAT: "Dekameron". Käed teki peale! 

Tõesõna, ei viitsi enam kohustuslikku kirjandust lugeda. See mind enam ei eruta. Märkasin vaid seda, et „Dekameron“ on tänapäeval ka kutsekoolide programmis. Oh heldus, kuidas aeg muutub!

Meie emme õpetas just praegu koduõppel last, et Eestis ja maailmas jääb aeg veel tükiks ajaks pingeliseks. Tõsi ta on. Pubekas teeb elektroonilist koolitööd! Samas: äsja ta kiljatas, kui leidis oma toa seinalt ämbliku. Palus õue viia. Arahnofoobia? Positiivne on see, et ei tohiks enam hängida kaubanduskeskustes, mistõttu juhukontaktid on välistatud.