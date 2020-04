EESTI ESIMENE OOPER Meie rahvuslik ooper esietendus 1928. aastal 

Kaks ja veerand tundi kestnud etendus osutus menukaks. „Maja oli täiesti välja müüdud. Juba esimese pildi järele tekkisid kiiduavaldused, mis ei tahtnud lõppeda,“ kirjeldas Esmaspäev esietenduse käiku. „Erilise kiituse osaliseks sai autor, noor helilooja Aav, kes lõpuks pidi lavale ilmuma ühes libretisti Voldemar Looga. On kuulda, et uus ooper pääseb lavale ka välismaal, mõnes naaberriigis.“

Ka kriitikud võtsid uue ooperi hästi vastu. Naispeaosalised said kiita hiilgavate kõrgete nootide eest. „Muusikalisest küljest seisab autor Edvard Griegi ja Soome muusikavoolude mõju all, kasutades ka rikkakult Eesti rahvaviiside omapärasust ja iseloomu,“ märkis pärast esietendust Päevalehes pianist ja muusikakriitik Theodor Lemba.

Ooperi edu aastatega ei vaibunud. „„Vikerlased“ on saanud õige lühikese ajaga populaarseks, sest mitte ainult teatris, vaid ka kontsertidel on leidnud levikut temast aariad ja ansamblid,“ kirjutas Theodor Lemba 1939. aastal järelehüüdes heliloojale. „Selle edu põhjuseks tuleb pidada tema muusika meloodilist ning iseloomu poolest eestipärast joont, millele lisanduvad nooruslik temperament ja värskus.“