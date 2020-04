RAHVASUUST Rehevärav peremeest lõbustamas 

Üks 1930. aastate Virumaa taluperemees olevat olnud nii ägeda loomuga, et kui naisega ütlemiseks läks, oli see kogu külas kuulda, kuigi talud ju väga tihedalt koos ei olnud. Ühel päeval läinud tüli nii suureks, et vanamees lubanud suure vihaga end üles puua. Võtnudki naela otsast ohjad ja pannud viuh! uksest välja.