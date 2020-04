APRILLIS AJALOOS: Televisioon viis esmakordselt mõrtsuka tabamiseni 

1375 / LUBJARIKKA VEEGA RATASKAEV Foto: Martin Ahven

Tallinna vanalinnas asuvat Rataskaevu mainitakse allikates esmakordselt 30. aprillil 1375. Seal kannab ta algselt nime Sternsodi, mis on viide sealse vee lubjarikkusele. Kalkuse tõttu 19. sajandi keskpaiku selle kaevu kasutamisest loobutigi – see jäi hooletusse ja kandis kuni kinniajamiseni Kassikaevu (Katzenbrunneni) nime. Legendi järgi elanud selles kaevus üks näkk. Usuti, et see näkk laseb oma kaevust kogu Tallinna vee alla, kui igal aastal sinna ohvrit ei visata. Sellepärast visati sinna lõpnud kariloomi ja surnud kasse – sellest ka kaevu hüüdnimi.