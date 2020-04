TOIVO TOOTSENI MÄLESTUSED: Õhtu eest pool kuupalka ja üüriautoga komandeeringusse 

„AK“ toimetuse fotograaf oli Arnold Moskalik. Minul klappis temaga koostöö eriti hästi, nii et meist said pikaaegsed sõbrad. Foto: Rein Lillmaa / ERR

Jah, tol ajal oli just tööle hakanud autolaenutus – toonase partei- ja riigijuhi Nikita Hruštšovi Ameerika visiidi tulemus. Pikemalt on sellest kirjutanud Urmas Vahe 2014. aasta 28. juuni Õhtulehes. Idee oli, et inimestel pole vaja isiklikke autosid, vaid vajaduse korral saab auto võtta laenutusest ehk prokaadist. Arnol oli seal tuttav mees tööl, nii et ta sai alati uue ja korras Moskvitši (tollal mudelid 402, 403 ja 407, kuigi NSV Liidu suuremates linnades võis laenutada isegi Volga – toim). Kahe inimese komandeeringurahaga sai siis kenasti auto üürikulu tasuda: see polnud kuigi suur, ka koos kilomeetrimaksu ja kütusega. Liiter bensiini oli ju odavam kui pudel mineraalvett, maksis ainult 7 kopikat.

Nii me siis paarutasimegi nende prokaadi „mosudega“ mööda Eestimaad ringi, eeliskohtadeks Saaremaa, kust Arno pärit oli, ja Võrumaa, minu sünnipaik. Sõitis Arno, minul siis veel juhiluba polnud. Mina hoolitsesin aga selle eest, et meil tagasi tulles oleks ikka ka kolm-neli lugu „Aktuaalse kaamera“ tarbeks olemas. No ja lugudest ju puudust polnud, ei positiivsetest ega negatiivsetest. Ühe sihukese kriitilise loo eest sain autahvlile ning selle eest maksti ka topelthonorari: ühes kolhoosis kaebasid karjatalitajad, et neil on küll kallis lüpsiagregaat, aga seisab kasutult nurgas ja nemad peavad ikka käsitsi lüpsma. Arno tegi pildid ja mina parajalt sapise-satiirilise-teravmeelse teksti.

Eks see autolaenutus oli ju päris hea mõte, aga enneaegne: toonane inimene polnud sellisteks asjadeks küps. Autolaenutusele andis surmahoobi see, et laenuautosid kasutati isiklikele masinatele uuemate varuosade hankimiseks.

Esimesed haltuurad

Arno oli aga mõnusa huumorisoonega mees. Ta elas praeguse Kaubamaja kandis väikeses päevinäinud majakeses. Kui see lammutati, sai Arno korteri Mustamäele, aga meie teletöö ajal oli see väike majake veel kenasti olemas, terve Tornimäe ja Maakri tänava kvartal olid selliseid vanu puumaju täis – puukütte ja kuivkäimlaga. Südalinnas!

Arno mängis ka hästi akordioni. Talle meeldis muusika, kuulasime seda tema majakeses lintidelt. Tal oli tolle aja kohta väga korralik aparatuur: magnetofon, võimendi ja valjuhääldikastid. Kogu see kupatus mahtus ilusti ära auto pagasiruumi. Käisime aastate jooksul Arnoga palju haltuuradel: tema tegi muusikat, mina lõbustasin rahvast õhtujuhina. Sünnipäevad, pulmad, laadad … Kutseid oli rohkem, kui me teha suutsime. Ja tasu oli korralik, õhtu tavaline taks oli 50 rubla kummalegi. See oli umbes pool keskmisest palgast.