MINEVIKUHETK | 7. aprill: Tartu tudengikorteris sündis Eesti Üliõpilaste Selts 

EÜSi tuntuimaks sümboliks on sinimustvalge lipp, mis pühitseti 4. juunil 1884. aastal Otepää kirikus. Hiljem sai see Eesti rahvuslipuks. Esimese trikoloori valmimisele aitasid kaasa keeleteadlase Karl August Hermanni abikaasa Paula ja Eesti esimene naishelilooja Miina Härma – ka see valmis 7. aprilliks (1884. aastal). Esimene sini-must-valge lipp, mis elas Nõukogude okupatsiooni ajal palju katsumusi üle, on tänaseni säilinud – seda hoitakse Eesti Rahva Muuseumis.