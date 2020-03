MINEVIKUHETK | 28. märts: suur viikingite sõjavägi rüüstas Pariisi 

Frangid olid juba 8. sajandi lõpust alates kannatanud viikingite rüüsteretkede käes. 845. aastal vallutas mööda Seine'i jõge liikunud Taani viikingite 5000pealine vägi frankide alasid ning jõudis lõpuks välja suurlinn Pariisini. Varem polnud viikingid suutnud Karl Suure rajatud kaitsesüsteemide tõttu linnani jõuda, ent Ragnar Lodbroki juhtimisel see viimaks õnnestus.

Pariisi piiramise ajal põhjustas kokkupuude katkuga paljude Ragnari sõdurite surma. Ühel hetkel haiguse levik taandus ning viikingitel õnnestus Pariis esmakordselt vallutada – kaitsjaid oli vähem ning põhjalaste võitlustuhin oli raevukas. Saavutuse kuupäevaks on hinnatud 28. märtsi. Pärast paljude pariislaste tapmist, hoonete süütamist ja vangide võtmist, otsustasid viikingid frankide pakutud lunaraha vastu võtta ning lahkuda. Ragnar tõi Pariisist tagasi palju kulda ja hõbedat, ent väidetavalt polnud tema mõistusega enam kõik korras.

Pärast koju naasmist hakkasid Ragnariga koos Pariisi vallutanud mehed surema. See tekitas niigi vaimselt vaevatud pealikus süvenevat hirmu, et tegu on kristliku kättemaksuga. Hullunud Ragnar andis käsu kõik endised kaasvõitlejad hukata ning kõik vangistatud kristlased vabadusse päästa.