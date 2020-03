MINEVIKUHETK | 27. märts: Viagra sai ravimiametilt heakskiidu 

Sildenafil (Viagra keemiline nimetus) on kunstlik ühend, mida sünteesiti ja uuriti algselt hüpertensiooni (kõrgvererõhutõve) ja stenokardia (südame-veresoonkonna haiguste vorm) raviks. Farmatseutilise ettevõtte Pfizer keemikud leidsid siiski, et kuigi ravimil oli stenokardiale vähene mõju, võib see 30-60 minuti jooksul esile kutsuda peenise erektsiooni. Sellist majanduslikku võimalust märgates otsustas Pfizer turustada rakutasandil toimivat sildenafili impotentsuse ravijana. See patenteeriti 1996. aastal ning vaid kaks aastat hiljem ehk 27. märtsil 1998 kiitis FDA heaks selle kasutamise erektsioonihäirete raviks. Kuigi seda pole kinnitatud, arvatakse, et ravimi leiutasid Peter Dunn ja Albert Wood.