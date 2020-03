MINEVIKUHETK | 26. märts: Taevavärava sekti liikmed jõid kõrgema eksistentsi nimel mürki 

Kui politsei anonüümse vihje järel San Diego luksuslikus Rancho Santa Fe äärelinnas asuvasse häärberisse sisenes, tabas neid kohutav vaatepilt. Nad avastasid 39 massienesetapu ohvrit, kes lamasid narivoodites pealtnäha rahulikus unes. Kõik surnud kandsid tumedaid riideid ning neil olid jalas identsed Nike'i tossud. 39 eri vanuses ohvri seas oli 21 naist ja 18 meest. Hiljem selgus, et nad kuulusid religioossesse sekti nimega Taevavärav, mille juhid kuulutasid, et enesetapp võimaldab neil maha jätta „kehalised anumad“ ning siseneda Hale-Bopp komeedi taha peidetud kosmoselaeva.

Sekti juhtis muusikaprofessor Marshall Applewhite, kes värvati sinna 1972. aastal pärast surmalähedast kogemust. Applewhite ning meditsiiniõde Bonnie Lu Nettles veensid 1975. aastal 20liikmelist rühma maha jätma oma kodud ja pered ning kolima Colorado idaossa. Juhid lubasid, et maaväline kosmoselaev viib ustavad liikmed taevasesse kuningriiki. Applewhite ehk uue nimega Do ja Nettles ehk Ti selgitasid liikmetele, et inimkehad on vaid anumad, millest võib kõrgema füüsikalise eksistentsi nimel loobuda. Kosmoselaev ei jõudnud kunagi kohale ning Taevavärava liikmete arv kahanes. 1985. aastal suri ka Nettles.