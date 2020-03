MINEVIKUHETK | 24. märts: suitsiidne sakslane põhjustas traagilise lennuõnnetuse 

Pärast lennuõnnetust tegid uurijad kindlaks, et Lubitz oli kapteni lahkudes kokpiti ukse lukustanud ega lasknud tal naasta. Mustast kastist tuleneva info kohaselt üritas Sondenheimer karjudes ust maha murda. See ei õnnestunud, sest pärast USA 9/11 terrorirünnakut oli ka Saksamaa lennukitele tugevamad kokpiti viivad uksed paigaldatud. Uurimisest selgus, et Lubitz oli suitsiidimissiooni juba sama päeva eelneval lennul harjutanud, ent see oli tähelepanuta jäänud.