MINEVIKUHETK | 21. märts: Pärsia nimetati ümber Iraaniks 

Väidetavalt esitas muudatusettepaneku Iraani suursaadik Saksamaal, kes sattus natside mõjusfääri. Sel perioodil üritas Saksamaa arendada häid suhteid „aaria verd“ rahvastega. Suursaadiku mitmed sakslastest sõbrad veensid teda, et Pärsia on pööranud viimaks oma ajaloos uue lehe ning vabastanud end Suurbritannia ja Venemaa kahjuliku mõju alt. Seega oleks sobiv, kui riiki nimetataks selle oma nimega – Iraan oligi riigi pärsiakeelne nimetus. Sakslased märkisid, et see tähendaks Aasia riigi uut ajajärku ning viitaks ka nimega aaria rassile, sest sõna Iraan on samatüveline sõnaga Aaria. Siiski on tänapäeva Iraani ajaloolased sellele versioonile vastu vaielnud.