MINEVIKUHETK | 19. märts: George W. Bush algatas vastuolulise Iraagi sõja 

17. märtsil esitas George W. Bush Saddam Husseinile ultimaatumi. USA käskis Husseinil ja tema poegadel 48 tunni jooksul riigist lahkuda, muidu puhkeb sõda. ÜRO julgeolekunõukogu ei toetanud jõu kasutamist Iraagi vastu, mistõttu otsustas USA koos liitlastega (kelle hulka kuulusid muuhulgas Suurbritannia, Austraalia ja Hispaania) ise Husseini vastu astuda. President Bush hoiatas ameeriklasi, et USAd vihkav Hussein omab massihävitusrelvi, mida too võib terroristidega jagada. Samuti sõnas Bush, et Husseini näol on tegu Lähis-Ida destabiliseeriva jõuga. On aga väga tõenäoline, et USA presidendi mitmed ettekäänded sõja alustamiseks olid pelgad väljamõeldised.