Eesti Märtsipommitamise müüdid: kas Tallinna purustasid britid või purjus punanõiad? Hanno Ojalo, sõjaajaloolane , täna, 22:45 Jaga: M

PÄRAST POMMITAMIST: Varemetes Estonia teater 1944. aasta 10. märtsil. Foto: J. Olljumi erakogu

100 000 inimest otseselt puudutava märtsipommitamise puhul oli lausa võimatu, et ei oleks otsitud süüdlasi, levitatud kõikvõimalikke kuulujutte ega mõeldud välja legende. Mõned neist on hämmastavalt elujõulised tänapäevalgi. Kuid millest need alguse said?