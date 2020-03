Maailm Impeeriumid on määratud hukule Allan Espenberg , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

IMPEERIUMEIST VANIM: Kunstniku kujutlus iidse Mesopotaamia Ninive linnast Tigrise jõe kaldal. Foto: Vida Press

Erinevalt võimsast, rikkast ja legendaarsest Atlantise riigist, mis vajus merre ja millest pole senini jälgi leitud, on maailma ajaloos olnud palju suuri ja jõukaid impeeriume, mis on nüüdseks küll kadunud, kuid nende territooriumid on endiselt alles. Riike asustavad enamasti needsamad rahvad, kes elasid sealsamas ka sajandeid tagasi, vaid riikide nimed on muutunud.