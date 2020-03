Eesti RAHVASUUST Kuivkäimlad korrusmaja ees EA , täna, 22:00 Jaga: M

Foto: Andres Varustin

1970. aastatel sai Kiviõlis üks pensionile läinud kaevur uue ameti: läks majavalitsusse universaaltöömeheks, kes pidi läbi põlenud lambipirne vahetama, puruks löödud aknaklaase asendama, katkisi treppe kohendama ja muud taolist tegema. Tema esimene tööülesanne oli monumentaalne: ta pidi vastvalminud viiekorruselise maja iga sissekäigu ehk paraadna ette kahekohalise kuivkäimla ehitama. Jah, sellesama vana hea laudadest putka, mille alla maasse auk kaevatud. Põhjus oli lihtne - alles siis, kui elanikud olid juba sisse kolinud, avastati, et maja juurde oli unustatud rajada kanalisatsioonitrass. Kui töömees sellise ülesande peale veidi imestust avaldas, öeldi talle, et meie suure kodumaa avarustes leidub terveid linnaosi, kus sanitaartehnilised probleemid on samamoodi lahendatud, ja keegi ei virise!