EESTI ESIMENE VABAÕHUMUUSEUM: Mõniste muuseum sai alguse koduloouurijatest 

Kodulehe andmetel näeb Eesti vanimas vabaõhumuuseumis Mõniste üldajalugu kiviajast kuni 20. sajandi keskpaigani, XIX–XX sajandi taluhooneid ja nende sisustust, lisaks põllutöö- ja hobuseriistu, sepatööriistu, tarbeasju ja talutekstiili. Sisse saab astuda püstkodadesse, rehielamusse, aitadesse ja suitsusauna. Muuseumi üheks osaks on 80 aastat tagasi talumeeste loodud ühistu kauplus. See küll suleti enne teist maailmasõda, kuid on nüüd taas kaupluseruumina taastatud – see annab ettekujutuse, kuidas 1926. aastal rajatud talurahvakauplus ja kaupmehe eluruum seestpoolt välja nägid. Kokku oli muuseumis möödunud aasta seisuga 13 322 museaali.