MÄRTSIS AJALOOS: EW politsei saab kumminuiad 

Muhumaal asuva Koguva küla ajalugu saab kirjalike allikate järgi jälgida alates 2. märtsist 1532. aastast, mil Liivimaa ordumeister Wolter von Plettenberg läänistas sealsele talurahva vanemale Hanskele talu. See tagab selle küla elanikele ainsatena kogu Eestimaal vabatalupoegade staatuse läbi sajandite. Tänapäeval on terve Koguva küla riikliku kaitse all. Külas asub ka sealt pärit kirjaniku Juhan Smuuli muuseum.