LEID MAAPÕUEST: Viikingiaegne karpsõlg Ida-Virumaalt 

2019. aasta kevadel Ida-Virumaalt Varja külast avastatud Gotlandi päritolu karpsõlg on üks ilusamaid Eestist leitud viikingiaegseid naisteehteid. Sõle tehniline teostus ja selle kaunistamisel kasutatud loomornament osutavad viikingiaja algusperioodile ehk siis 9. sajandile.

Varjast leitud karpsõle näol on tegemist Ojamaal (Gotlandil) viikingiajal massiliselt kantud ehtega, mida väljaspool saart eriti palju ei kohta. Eestis on muuseumikogudesse laekunud ainult kaks sellist ehet. Läänemere idakalda kontekstis on karpsõlgi üksikeksemplaridena saadud veel Kirde-Poolast ja tänapäeva Kaliningradi oblastist, aga ka Kuramaalt ning ühest Väina-äärsest matmispaigast. Ei Soomest ega Loode-Venemaalt pole siiani leitud ühtegi taolist sõlge. Varja karpsõlg võib olla kuulunud mõnele Gotlandi saarel sündinud, kuid hiljem Virumaale elama asunud naisele.