VALVE RAUDNASKI KOLUMN Georg Ots kõlakate keerises 

Kui Georg Ots 1950. aastail ooperisolistina alustas, vangutasid eestiaegsed vanaprouad päid. Nad leidsid: „Jah, muidugi, see Georg Ots on ka üks tubli laulja, aga oleksite te Artur Rinnet kuulnud!“ Artur Rinne oli siis Siberisse viidud. Kui ta 1956. aastal tagasi tuli, sai ta varsti jälle laulma hakata. Tema kontserdid olid igapidi Eesti-aegsed: palju rahvalikke laule ja vanemaid kübaraga daame. Artur Rinne oli vaieldamatult võluv ja võimas laulja, aga siiski mitte Georg Ots.

Georg Otsaks, nagu ka Arvo Pärdiks, ei saa hakata. Kõigepealt peab loodus sinu vastu väga lahke olema. Aga sellest üksi on vähe. Olin noore ajakirjanikuna mingil kultuuriürituse järelpeol, kus viibis ka keegi Estonia teatrist. Me kiitsime üksteise võidu, kui andekad on Neeme Järvi ja Georg Ots. Estoonlane lisas: „Aga nad on meil teatris ka kõige töökamad!“ See oli vist Ants Eskola, kes kord arvas: „Töö ilma andeta on tühi vaev, anne ilma tööta paljas kelkimine.“