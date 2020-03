TOIVO TOOTSENI KOLUMN Esimesed sammud „Aktuaalses kaameras” 

Olin juba keskkooli ajal käinud amatöörfilmi tegemist õppimas ning teinud ka ise mitmeid katsetusi. Samuti olin käinud rajoonilehe juures tegutsenud noorte korrespondentide kursusel ja teinud ajalehenupukesi. Aga kindlasti oli kõige parem soovitus teletööle saamisel siiski minu vennakese Ülo oma. Tema oli juba üsna tuntud ajakirjanik ja eks arvati, et nooremast Tootsenist võib samuti ajapikku asja saada. Ja kuna televisioon oli sel 1962. aastal alles väga noor, siis oligi see veel kõigile „suur tundmatu“, millega alles tutvuti.

Töölesaamine „Aktuaalsesse kaamerasse“ käis väikese proovitööga. Mäletan, et Rein Sikk saatis minu ja noorukese Helle Karise (hilisem filmirežissöör, kelle käe all valmisid näiteks „Nukitsamees“ ja „Karoliine hõbelõng“) koos operaatoriga kolhoosi lugu tegema – vist kartulivõtust või millestki muust põllumajanduslikust. Vaatasime pärast musta materjali läbi, kirjutasime kumbki oma teksti ja sobitasime selle siis monteeritud filmilõiguga kokku, aga saatesse läks siiski ainult Helle tekst. Rein selgitas: „Helle on naisterahvas, ei oleks džentelmenlik sinu lugu sisse panna ja tema oma välja jätta. Aga sinu tekstil pole ka häda midagi, hakka aga tööle!“ Eks see oli mulle lohutuseks öeldud – küllap Helle tekst oligi parem …