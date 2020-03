Usundiõpetus nõukogude moodi: „Aga meie jaoks jumalat pole!“ 

Sõna „teaduslik“ tundub selle nähtuse nimetuses tagantjärele küll veidi küsitav, suuremalt jaolt piirduti teistmoodi mõtlejate lihtlabase ja rämeda tümitamisega. Gerodnik nimetas oma kirjutist Vahindra kohta „satiiriliseks dokumentaaljutustuseks“. Paar näidet ka „Ateisti käsiraamatust“: „Kas teile, usklikud, ei ole pähe tulnud, et seesama igavene jumal mitte kui midagi ei teadnud? Ta ei teadnud isegi, et valgus hea on.“ Või: „Piiblijumal Elohhim, nagu näeme, on ka ehtne looder: kuus päeva ei tee mitte kui midagi, seitsmendal aga puhkab.“