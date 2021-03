MINEVIKUHETK | 10. märts: Prantsusmaa söekaevanduses toimus kohutav plahvatus 

9. märtsi pärastlõunal lahvatas 270 meetri sügavusel tulekahju. Kuna tolles Cecili kaevuks nimetatud piirkonnas viibinud töötajad ei suutnud leeke käepäraste vahenditega kustutada, otsustasid nad sulgeda tunneli väljalaskeavad. Nad lootsid, et hapnikupuudus aitab tuld summutada. 10. märtsi hommikul toimus aga Cecili kaevus kohutav plahvatus. Teadaolevalt süttisid põlengu tõttu kaevanduse seintest eraldunud tuleohtlikud gaasid ja söetolm. Tol hetkel oli tunnelirägastikus veel ligi 1800 kaevurit.

Tugev plahvatus viskas kivipuru ka tunnelitest välja maapinnale, kus hukkus mitmeid inimesi. Tuli leegitses kaevanduse iga sissepääsu juures ning paljud kaevurid said tõsiseid põletushaavu. Põlengu tõttu ei saanud päästjad kaevandusse abi saata – näiteks üks 40 mehest koosnev päästegrupp üritas kaevandusse tungida, ent tunnel vajus kokku ning nad kõik surid. Peagi kutsuti olukorra rahustamiseks appi Prantsusmaa sõjavägi.

Möödus nädalaid, enne kui kõikide kaevurite surnukehad maapinnale toodi. Erinevatel andmetel hukkus õnnetuses 1060-1099 inimest. Sajad kaevurid said tõsiselt vigastada. Courrieres kaevanduses toimunud õnnetus on ajaloos ohvrite arvult suuruselt teine analoogne juhtum. Ohvriterohkeim on 1942. aastal Hiina Benxihu söekaevanduses aset leidnud plahvatus, milles hukkus ligi 1550 kaevurit.