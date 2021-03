MINEVIKUHETK | 5. märts: suri terrorit külvanud NSV Liidu juht Jossif Stalin

Stalini olukorrast teatati koheselt ka teisi poliitilisi liidreid. Nikita Hruštšov, Georgi Malenkov, Lavrenti Beria ja Nikolai Bulganin saabusid peagi Kuntsevosse. Stalin ise magas tol hetkel esinduslikult söögitoa diivanil. Neli riigimeest arvasid, et tal pole midagi tõsisemat viga ning lahkusid. Alles järgmisel päeval kutsuti arstid, sest Stalin oli kaotanud kõnevõime ning teda tabas halvatus. Meditsiinitöötajad teatasid, et Nõukogude Liidu liider oli läbi elanud suure insuldi. Poliitbüroo juhid külastasid igal järgneval päeval suvilat, ent neil polnud aimugi, kuidas edasi käituda. Levisid ka jutud, et ühel neist võib olla Stalini olukorraga seoses käsi mängus.