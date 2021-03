MINEVIKUHETK | 4. märts: Hiina süüdistas USAd biorelvade kasutamises

Hiina väitis, et USA korraldab bioloogilist sõda Korea Rahvavabariigi ja Hiina aladel. Seda süüdistust toetasid ka Hiina liitlased Nõukogude Liit ja Põhja-Korea. Ameerika Ühendriigid eitasid seda ning kommunistlik blokk ei suutnud oma väidete põhjendamiseks usaldusväärseid tõendeid esitada – nad ei lubanud ka Maailma Terviseorganisatsioonil (WHO) ega Punasel Ristil piirkonnas uuringuid läbi viia, mis oleks bioloogilise relva kasutamist kinnitanud. Siiski ei selgunud täielik tõde enne Nõukogude Liidu lagunemist.

1990. aastate lõpus avaldati nõukogudeaegsed dokumendid, millest selgus, et süüdistused olid väljamõeldis. Kuigi isegi täna pole Hiina ja Põhja-Korea väiteid avalikult hüljanud, on siiski selge, et USA bioloogilist massihävitusrelva Korea sõjas ei kasutanud. Süüdistused olid vaid osa poliitilisest teatrist.