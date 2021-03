MINEVIKUHETK | 2. märts: hauaröövlid varastasid Charlie Chaplini surnukeha

Hollywoodi tummfilmide ajastu ikoon Charlie Chaplin veetis elu viimased aastad koos abikaasa Oona ja kaheksa lapsega idüllilises Šveitsi külakeses Corsier-sur-Vevey's. Kui filmilegend 1977. aasta jõulupühal 88aastasena suri, maeti ta kohalikule kalmistule. Ent Chaplini säilmed ei saanud kaua mulla all puhata – kaks kuud pärast matust varastati filmistaari surnukeha.

Politsei alustas kuritöö uurimist ning süüdlaste jahtimist. Olukorda muutis ootamatult tõik, et Chaplini lesk sai peagi 600 000 dollari suuruse lunarahanõude. Oona keeldus lunaraha maksmast, pidades seda naeruväärseks. Hiljem ähvardasid helistajad Chaplini kahte nooremat last.

Pärast viis nädalat kestnud uurimist vahistas politsei kaks automehaanikut: poolaka Roman Wardase ja bulgaarlase Gantšo Ganevi. Mehed juhatasid korrakaitsjad 17. mail viimaks filmilegendi surnukehani. Nad olid selle matnud Chaplinite kodu lähedal asunud põllule. Selgus, et mehaanikutena töötavad mehed olid soovinud rööviga oma majanduslikke probleeme lahendada. Aasta lõpus mõisteti mõlemad kohtus süüdi. Röövi organiseerinud Wardas mainis, et teda oli võikaks teoks innustanud sarnane juhtum Itaalias, millest ta oli ajalehtedest lugenud. Et sarnaseid juhtumeid vältida, mattis Chaplini pere mehe betooniga ümbritsetud hauda.