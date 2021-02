MINEVIKUHETK | 26. veebruar: Napoleon põgenes Elba saarelt

1814. aasta aprillis otsustasid Kuuenda koalitsiooni sõjas võitjateks tulnud riigid, et kukutatud keiser Napoleon Bonaparte tuleb saata pagendusse. Fontainebleau kokkuleppega saadetigi Napoleon 12 000 elanikuga Elba saarele n-ö valitsejakohuseid täitma. Prantslane säilitas lepingu järgi iroonilisel kombel ka keisritiitli. Tollal 45aastane mees jõudis Elba pealinna 4. mail. Ta nägi saareelanike heaolu nimel palju vaeva, millest jäi mulje, et suurmees on lüüasaamisega leppinud. Nii see aga polnud, sest samal ajal haudus Napoleon plaane Prantsusmaale naasmisest.