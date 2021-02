MINEVIKUHETK | 25. veebruar: britid loovutasid Ameerikas olulise pidepunkti

Kaitsjaid juhtinud leitnantkuberner Henry Hamilton arvaski ameeriklaste rohketele lippudele ja kiirtulele tuginedes, et vastasvägi on suur ning sattus paanikasse. Teda vapustasid ka brittide liitlastest põlisameeriklaste hukkamised, mida Clark kindluse lähedal korraldas. Hamilton käskis oma meestel hakata rajatise alla tunnelit kaevama, et nad saaksid põgeneda ning samal ajal Fort Sackville'i sinna ladustatud püssirohu abil õhku lasta. Selleni olukord ei jõudnud – 25. veebruaril oli Hamilton sunnitud kindluse Clarkile loovutama. Viimasel oli õnnestunud kaitserajatis ilma ühegi kaotuseta vallutada.