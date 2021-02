MINEVIKUHETK | 19. veebruar: verises Lugdunumi lahingus võitles üle 100 000 Rooma sõduri

Peagi avastas Severus, et tema ja Albinuse väed on võrdsed. Esimene lahing peeti Tinurtiumi all, kus ametlikult tunnustatud keiser oli edukam, ent ei suutnud otsustavat võitu teenida. Albinuse sõjavägi taganes Lugdunumi, kuhu järgnes peagi ka Severus. 19. veebruaril algas kahe Rooma sõjaväe vahel massiivne lahing. Teadaolevalt kestis verine heitlus üle kahe päeva, mis oli tolleaegseid lahinguid arvestades ebatavaliselt pikk aeg. Lõpuks õnnestus Severusel tänu oma paremale ratsaväele konflikt enda kasuks pöörata. Albinus põgenes linna, kus ta suri – pole täpselt teada, kas ta võttis ise endalt elu, või tegid seda vastased. Septimius Severus sai end viimaks keisritroonil kindlana tunda.

Samal perioodil elanud ajaloolane Cassius Dio väitis, et lahingus osales lausa 300 000 inimest. See on tõenäoliselt liialdus ning tänapäeva ajaloolaste arvates võis see arv olla reaalsuses ligi kolm korda väiksem. Üldiselt ollakse seisukohal, et lahingupaigas viibis 100 000-150 000 inimest, mida on siiski äärmiselt palju.