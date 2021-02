MINEVIKUHETK | 18. veebruar: gestaapo vahistas Valge Roosi vastupanuliikumist juhtinud õe ja venna

18. veebruaril jätsid Hans ja Sophie Scholl ülikooli peahoonesse kohvri, mis oli täidetud natsirežiimi kritiseerivate lendlehtedega. Seal oli kirjas, et tasumise tund on käes ning et noored nõuavad kogu Saksa rahva nimel isikuvabaduse taastamist, mille Hitler on neilt röövinud. Õde-venda märkas aga kooli koristaja, kes sellest gestaapole teatas. Schollid vahistati ning saadeti Hitleri käsul loodud Rahvakohtu ehk Volksgerichtshofi ette, mis tegeles karmikäeliselt režiimivastaste rikkumistega. Nagu arvata oli, mõisteti Schollid koos ühe teise Valge Roosi dissidendiga surma. Kohus nimetas süüdimõistetuid poliitilisteks reeturiteks ning 22. veebruaril löödi kolmel teisitimõtlejal giljotiini abil pea maha. Hans Scholl oli vahetult enne hukkamist hüüdnud „Elagu vabadus!“.