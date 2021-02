MINEVIKUHETK | 15. veebruar: USA sõjalaev plahvatas segastel asjaoludel Kuuba sadamas

Havanna sadamas peatunud laeval toimus 15. veebruaril tugev plahvatus. Pardal viibinud rohkem kui 350st meeskonnaliikmest hukkus 260. Plahvatuse põhjus polnud esialgu teada, ent USA merevägi kuulutas avalikkusele, et õnnetuses oli süüdi miin, vihjates hispaanlastele. Ameerika väljaanded haarasid sellest kohe kinni ning Hispaaniat tabas süüdistustelaviin. „Mäletage Maine'i“ ja „Põrgusse see Hispaania!“ vaatas vastu paljude ajalehtede esikülgedelt – enamikus ameeriklastes ei tekkinud kahtlustki, et Hispaania on asjaga seotud.