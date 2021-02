MINEVIKUHETK | 14. veebruar: Roomas hukati püha Valentinus

Aastatel 268-270 valitses Roomat julmaks tituleeritud keiser Claudius II. Kuigi keiser viibis enamuse oma valitsusajast pealinnast väljas sõjakäikudel, on ta püha Valentinuse hukkamise legendis olulisel kohal. Kuna valitsejal tekkis raskusi sõdurite värbamisega, otsustas ta riigis kõik abiellumised keelata. Claudius arvas, et mehed ei soovi naiste ja perede tõttu sõjakäikudel osaleda. Legendi järgi nägi preester Valentinus selles suurt ülekohut ning jätkas salaja noorte paaride laulatamist. Samuti kuulutas ta kristlastele jumalasõna. Kui Valentinuse üleastumised avastati, otsustasid võimud ta vahistada ning hukata.

On aga tõsiasi, et püha Valentinuse loos on palju ebakõlasid ning segast informatsiooni, mistõttu ei saa seda kuidagi täie tõena võtta. Siiski on Valentinus kristlikus traditsioonis laialt tuntud pühak.