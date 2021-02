MINEVIKUHETK | 5. veebruar: Vene revolutsionäär tahtis tsaari õhku lasta

Stepan Halturini vanemad olid heal järjel talupojad Kirovist (tollasest Vjatkast). Noormees suundus peagi Peterburi, kus ta sidus end revolutsionääride tegevusega. Nende vaadetest innustust leidnud mees aitas luua Venemaa esimest tööliste ametiühingut. Halturini meelest pidi just töölisklassi esindaja olema see, kes tsaar Aleksander II tapab.

1879. aastal õnnestus mehel Talvepalees puusepana tööd saada. Halturin esines seal valenime all, sest võimud otsisid teda ametiühinguga seotud tegevuse tõttu taga. Ta kirjeldas, et Talvepalee on Vene ühiskonna peegelpilt – väline hiilgus varjab sisemist kaost. Töökaaslaste silmis oli Halturin lihtsameelne kloun ning nad hoiatasid teda sotsialistidega mehkeldamise eest. See Halturinit ei kõigutanud.