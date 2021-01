MINEVIKUHETK | 28. jaanuar: kosmosesüstiku katastroofi jälgisid miljonid televaatajad

Vaid 73 sekundit pärast teekonna algust plahvatas Challengeri lekkiv väliskütusepaak. NASA oli juba varem teadnud, et kütusekiirendi tihendid võivad olla problemaatilised, ent selle parandamiseks ei võetud midagi ette. Süstiku meeskonnaruum oli küll otsesest plahvatusest pääsenud, ent see langes pärast Challengeri purunemist 20 km kõrguselt merre. Eksperdid arvavad, et meeskond elas plahvatuse üle ning nad hukkusid tõenäoliselt alles kokkupõrkel veepinnaga. Arstid ei suutnud hiljem nende surmapõhjust tuvastada.