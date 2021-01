MINEVIKUHETK | 26. jaanuar: Lõuna-Aafrikast leiti maailma suurim teemant 

Ennenägematult suur vääriskivi leiti Lõuna-Aafrikast Cullinani nr 2 kaevandusest. Veidi rohkem kui kümme aastat tagasi avastati samast piirkonnast eelnev rekordihoidja – Excelsiori teemant. Uus leid oli aga Excelsiorist kolm korda suurem. Cullinani teemant oli 10 cm pikk, 6,35 cm lai ja 5,9 cm sügav. See kaalus 621,2 grammi.

Kuigi algselt paigutati hiiglaslik teemant Johannesburgi panka, saadeti see peagi Londonisse. Kuna tegu oli väga väärtusliku esemega, kasutati selle tarnimiseks erimeetmeid. Kõigile teadaolevalt oli teemant detektiivide valve all, kes selle aurulaeva pardal Inglismaale suundusid. See oli aga pettemanööver ning laeval asuv vääriskivi oli võltsing. Tegelikult saadeti teemant Londonisse tavalise postipakiga.