MINEVIKUHETK | 25. jaanuar: Vahemerel kadus müstiliselt Iisraeli allveelaev

T-klassi allveelaev Dakar ehitati II maailmasõja ajal Suurbritannias. Algselt kandis see nime HMS Totem ja osales alates 1943. aastast Briti lipu all lahingutegevuses. Sõja lõppedes tehti laevale muudatusi – vähendati relvastust ja lisati pikkust. Kaks kümnendit hiljem ostis Iisrael inglastelt Totemi ja kaks selle sõsarlaeva.

1968. aasta 9. jaanuaril alustas INS Dakariks ümber nimetatud allveelaev teekonda Iisraeli sadamalinn Haifa suunas, kus pidi toimuma aluse ametlik sisseõnnistamistseremoonia. Dakari meeskond pidi iga päev raadio teel Iisraeli juhtimiskeskusega ühendust võtma, mida nad ka tegid kuni 25. jaanuarini. Vahemerre jõudnud allveelaeva juhtis major Ya'acov Ra'anan, kes teatas 24. jaanuaril, et nad möödusid Kreeta saarest. Rohkem sõnumeid laevalt ei edastatud.

Kuna Dakar ei võtnud 25. jaanuaril enam juhtimiskeskusega ühendust, kahtlustati kohe, et midagi peab valesti olema. Järgneval päeval algas rahvusvaheline otsimisoperatsioon, mis kestis 4. veebruarini, ent allveelaeva ei suudetud leida. 69 meeskonnaliikmega Dakari vrakk leiti alles 1999. aastal Küprose ja Kreeta vahel asuvalt alalt kolme kilomeetri sügavuselt merepõhjast. Allveelaeva torni ülaosa toodi maale ning see asub Haifa meremuuseumis. Vaatamata sellele, et Dakar leiti, pole siiani teada, miks allveelaev uppus.