MINEVIKUHETK | 16. jaanuar: Ivan Julm kroonis end esimeseks Vene tsaariks

1547. aastani oli kogu Venemaa valitseja ametinimetus suurvürst. Tiitli muutmise taga seisis asjaolu, et välismaailmas ei tõlgitud suurvürsti kuningaks, vaid vürstiks või suurhertsogiks. Selline olukord tekitas probleeme, ent uus tiitel tsaar tulenes ladinakeelsest sõnast caesar. See näitas, et tegu on kuningatega võrdse isikuga.