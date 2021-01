MINEVIKUHETK | 9. jaanuar: inimene jäädvustati esmakordselt fotole

Fotograafia teerajaja Louis Daguerre kasutas foto tegemiseks pildistusviisi, mida nimetatakse dagerrotüüpiaks. See on algeline fotografeerimisviis, mille käigus tekib kujutis joodiaurus valgustundlikuks muudetud hõbetatud vaskplaadile.

Daguerre tegi ülesvõtte Pariisis asuvast Boulevard du Temple'ist. Fotol kujutatud tänav näib tühi, ent see on ääretult pika säriaja tulemus – aparaat ei suutnud jäädvustada liikuvaid sõidukeid ega jalakäijaid. Säriaja pikkus oli umbes seitse minutit. Fotol on näha aga kahte inimest, kes foto tegemise ajal järelikult piisavalt kaua paigal seisid. Nendeks on mees, kes laseb oma kingi puhastada ning kingapuhastaja ise. Kaks meest on esimesed isikud ajaloos, kes fotole jäädvustati.