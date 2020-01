MINEVIKUHETK | 6. jaanuar: leiutaja Samuel Morse esitles telegraafisüsteemi 

Morse soovis, et teda tunnistatakse telegraafi ainuloojana, ent enne teda oli tehtud sarnaseid katseid. Üks esimesi oli 1809. aastal saksa teadlase Thomas Samuel von Sömmeringi poolt loodud elektrivoolul töötav telegraaf. Samuel Morse telegraafi võibolla, et isegi kuulsam „kõrvalsaadus“ oli morsekood, mida kasutati telegraafi abil saadetud sõnumite ehk telegrammide tõlkimiseks. Morsetähestikku kasutati veel ka kümneid aastaid pärast leiutaja surma. Oluliseks said nii telegraaf kui ka morsekood sõdadeaegsel perioodil.